Son Dakika Haberleri: Şarampole yuvarlanan otomobildeki anne- kız öldü
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki anne- kız öldü

1 saat önce

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki anne- kız öldü, System.String[]
KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), hayatını kaybetti. Araçta sıkışan 3 kişi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Kütahya- Eskişehir karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kocaeli'den tatil için Antalya'ya giden Aysel Güldal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Sofça köyü yakınlarında bir anda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden kayalıklara fırlayan Zehra Erdoğan ve annesi Ferda Erdoğan, hayatını kaybetti. Sürücü Aysel Gürdal (48), Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar (12) ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen AFAD ekiplerince aracın kapıları kesilerek çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
Anne, Kütahya, Güncel
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