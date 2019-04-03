Son Dakika Haberleri: Şarampole Yuvarlanan Otomobildeki Anne-oğul Yaralandı

Şarampole Yuvarlanan Otomobildeki Anne-oğul Yaralandı

49 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Tolga Kurt (27) ile yanındaki annesi Döndü Kurt (48) yaralandı.

Şarampole Yuvarlanan Otomobildeki Anne-oğul Yaralandı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Tolga Kurt (27) ile yanındaki annesi Döndü Kurt (48) yaralandı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Salihli'den kırsal Bahçecik Mahallesi yönüne giden Tolga Kurt Kurşunlu Kaplıcaları yakınlarına geldiğinde, yönetimindeki 45 SF 665 platkalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tolga Kurt ile yanındaki annesi Döndü Kurt yaralandı. Çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan anne- oğul, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:40 Kaynak: DHA

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