Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı

Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki Sami Atalay (60) ile eşi Filiz Atalay (51) yaşamını kaybederken, çiftin oğulları Tolunay Atalay ve eşi Berna Atalay (25) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sami ve Filiz Atalay çiftinin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.