Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı

09.07.2022 20:29
Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı

Edirne'de seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aracın içindeki karı-koca yaşamını yitirdi. Çiftin oğulları ve gelinleri ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki Sami Atalay (60) ile eşi Filiz Atalay (51) yaşamını kaybederken, çiftin oğulları Tolunay Atalay ve eşi Berna Atalay (25) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sami ve Filiz Atalay çiftinin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı - Son Dakika

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