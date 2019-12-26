Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Ömer Karakuş (34) ve eşi Sümbül Karakuş (29) yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Ömer Karakuş (34) ve eşi Sümbül Karakuş (29) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dalbahçe Yolu mevkisinde meydana geldi. Ömer Karakuş yönetimindeki 35 AY 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanındaki eşi Sümbül Karakuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
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