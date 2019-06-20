Son Dakika Haberleri: Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anını otomobilde bulunan vatandaşlardan birisi, cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmara Buz Sporları Derneği Başkanı Murat Yarımbaş idaresindeki 41 VE 058 plakalı otomobil, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Murat Yarımbaş'ın eşi Hatice Yarımbaş yaralanırken, Milli Buz pateni sporcusu oğlu Yusuf Yarımbaş ve kendisi kazayı yaralanmadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatice Yarımbaş, hastaneye kaldırıldı.

Yolu görüntülemek isterken, kaza anını kaydetti

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Araçta bulunan vatandaşlardan birisi yolu görüntülemek isterken, kaza anını saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Saniye saniye görüntülenen olayda otomobilin seyir halindeyken, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması görünüyor. Otomobil ağaca çarparak durabilirken, araçtaki vatandaşlar birbirini sakinleştirmeye çalışıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:47:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]