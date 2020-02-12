Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı

32 dakika önce

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandıKAYSERİ- Malatya karayolunda, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı

KAYSERİ- Malatya karayolunda, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yandım'ın eşi Mehtap (26) ile kızı Asel (2) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayseri- Malatya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta Uzman Çavuş olarak görev yapan Yılmaz Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yılmaz Yandım eşi Mehtap ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mehtap ve Asel Yandım'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırdı.

AİLE MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Öte yandan, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan kazada ailenin memleketleri Çankırı'ya gittikleri öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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