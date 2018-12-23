Son Dakika Haberleri: Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü

54 dakika önce

BİNGÖL'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti.

Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
BİNGÖL'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serhat Işık yönetimindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işık, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:22 Kaynak: DHA

Genç, Bingöl, Güncel
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