Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Zeynel Karaman (80) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Türkmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir merkezden Torbalı'ya gelen Zeynel Karaman yönetimindeki 35 SK 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaman'ın öldüğü belirlendi. Zeynel Karaman'ın cesedi morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:02 - Kaynak: DHA
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