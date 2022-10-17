ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİNİ GÖRÜNCE, 'NE EMEKLERLE ALDIM' DİYE AĞLADI - Son Dakika
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ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİNİ GÖRÜNCE, 'NE EMEKLERLE ALDIM' DİYE AĞLADI

17.10.2022 16:45

DÜZCE'de rampa inen otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

DÜZCE'de rampa inen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Park ettiği otomobilinin şarampole yuvarlandığını gören Özlem Şanverdi, 'Ben onu çizmedim bile. Ne emeklerle aldım diyerek ağladı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kalıcı Konutlar Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi mevkinde meydana geldi. Rampadan inen Hüseyin Arslan idaresindeki 34 BLU 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Özlem Şanverdi'ye ait 81 FR 500 plakalı otomobile çarptı. Kazada, park halindeki otomobil şarampole yuvarlanarak bir binanın bahçesine düştü. Aracının şarampole yuvarlandığını geren Özlem Şanverdi gözyaşlarını tutamayarak, 'Ben onu çizmedim bile. Ne emeklerle aldım diyerek ağladı. Kazada yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİNİ GÖRÜNCE, 'NE EMEKLERLE ALDIM' DİYE AĞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİNİ GÖRÜNCE, 'NE EMEKLERLE ALDIM' DİYE AĞLADI - Son Dakika
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