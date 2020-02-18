Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü

7 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Yakup Kanbur, yaşamını yitirdi.

Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü, System.String[]

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Yakup Kanbur, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Geyve- Taraklı yolu Ilıcalı Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den Bolu'ya mısır götüren Yakup Kanbur'un kullandığı 01 D 9786 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Yakup Kanbur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Taraklı, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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