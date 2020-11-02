Şarampole yuvarlanan tırın şoförü ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın şoförü ağır yaralandı.
Adnan Zeytunlu yönetimindeki 33 ACA 598 plakalı tır, Antalya- Manavgat kara yolu Serik ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Zeytunlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
- Kaynak: AA
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