Şarampole yuvarlanan traktör babayla oğlunu birbirinden ayırdı - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan traktör babayla oğlunu birbirinden ayırdı

10.10.2022 09:35
Şarampole yuvarlanan traktör babayla oğlunu birbirinden ayırdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde odun toplamak için yola çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada baba yaralandı, yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde odun toplamak için yola çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada baba yaralandı, yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Atay, oğlu Oğuz Atay ile birlikte idaresindeki 19 NA 523 plakalı Massey Ferguson 135 markalı traktörle Çağan Yaylasına odun toplamak için yola çıktı. Seyir halinde olan traktör, Çağman mevkiinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Baba Ali Atay, traktörden atlayarak yaralı kurtulurken, 5 yaşındaki Oğuz Altay ise traktörün lastiğinin altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

5 yaşındaki cansız beden, sıkıştığı yerden çıkarıldı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı baba Altay'a ilk müdahaleyi yaparken, yaşındaki Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Acıpayam itfaiyesi traktör tekerinin altında cansız bedeni bulunan Oğuz Altay'ı çalışmalar sonucu çıkartı. Kaza yerindeki Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarını tamamlaması üzerine cansız beden, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan Altay yakınları ise olay yerinde göz yaşına boğuldu. Ayakta güçlük çeken yakınlara sağlık ekipleri yardımcı oldu. Kaza sonrası traktör bölgeye çağrılan kepçe yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan traktör babayla oğlunu birbirinden ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan traktör babayla oğlunu birbirinden ayırdı - Son Dakika
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