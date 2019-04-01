Son Dakika Haberleri: Şarampole Yuvarlanan Traktörün Altına Kalarak Hayatını Kaybetti

Şarampole Yuvarlanan Traktörün Altına Kalarak Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şarampole yuvarlanan traktörün altına kalarak hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlada traktörle tırmık yaptığı sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 68 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Şarampole yuvarlanan traktörün altına kalarak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlada traktörle tırmık yaptığı sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 68 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, Küçükyenice Mahallesi Kavaklı mevkiinde meydana geldi. 68 yaşındaki Ahmet Bayram traktörüyle kendisine ait olan tarlaya gitti. Tarlada toprağa tımar yaptığı sırada traktör şarampole yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan Ahmet Bayram, olay yerinde hayatını feci şekilde kaybetti. Ölüm haberi alan yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni İnegöl Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:59 Kaynak: İHA

Ahmet Bayram, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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