Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Üzeyir Tosun (80) ağır yaralandı.
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Üzeyir Tosun (80) ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.15 sıralarında, Bigadiç ilçesi Dört Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Sındırgı Çevre yolunda giden Üzeyir Tosun yönetimindeki 10 Y 5059 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Bigadiç Devlet Hastanesi'ne ardından da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Üzeyir Tosun'un, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:38 Kaynak: DHA
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