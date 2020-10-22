Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
22.10.2020 22:01
MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlanması sonucu sürücüsü Hurşit Yılmaz (59) ağır yaralandı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlanması sonucu sürücüsü Hurşit Yılmaz (59) ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Kula- Alaşehir yolu Konurca Mahallesi civarında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir yönüne giden Hurşit Yılmaz (59) yönetimindeki 45 RA 2173 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hurşit Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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