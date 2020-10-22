Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kula- Alaşehir yolu Konurca Mahallesi civarında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir yönüne giden Hurşit Yılmaz (59) yönetimindeki 45 RA 2173 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hurşit Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz ardından Kula Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yılmaz ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok