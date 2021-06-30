ŞARAMPOLE YUVARLANAN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

ADIYAMAN'da, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Yusuf Tekdal (50), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Karahöyük köyünde meydana geldi. Yusuf Tekdal, plakası öğrenilemeyen traktör ile tarladan eve dönmek üzere yola çıktı. Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Tekdal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yusuf Tekdal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.