Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesine bağlı Küçük Kürne Mahallesinde yaşanan kazada Ali Y.'nin kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan traktör den atlayarak kurtulan sürücü, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, traktör de büyük çapta hasar oluştu.

Her şey bir örgü ile başladı

Kaynak: İHA

Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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