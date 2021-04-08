Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı
08.04.2021 23:14
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlanan 16 AIS 006 plakalı Ford marka kamyoneti fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsüne ulaşamazken merkez itfaiye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - MANİSA
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