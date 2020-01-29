Saran, 20'nci spor salonunu Elazığ'a yapacak

Elazığ, 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir destek de Sadettin Saran'dan geldi. Saran, bölgeye spor salonu yapacaklarını ve 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu vereceklerini açıkladı.

Türk sporuna önemli katkılar sunan ve Türkiye 'nin farklı yerlerinde 2000 yılında bu yana okulların bünyesinde spor salonu yaptıran Saran Group, bu sefer de Elazığ'da yardıma ihtiyaç insanlara destek olacak. 20'nci spor salonunun Elazığ'da inşa edileceğini ifade eden Sadettin Saran, bölgede bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün belirleyeceği 100 ilk öğretim öğrencisine eğitim bursu vereceğini dile getirdi.