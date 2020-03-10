Saran Grubu'nda koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Saran Grubu'nda koronavirüs önlemi

7 saat önce

Saran Grubu, coronavirüs nedeniyle çalışanlarının tüm yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirdi.

Saran Grubu'nda koronavirüs önlemi, System.String[]

Saran Grubu, coronavirüs nedeniyle çalışanlarının tüm yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirdi.


Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'deki şirketler de önlem almaya başladı. Saran Grubu, çalışanlarının yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirdi.


Gruptan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:


"Sayın Yöneticilerimiz ve Çalışma Arkadaşlarımız, öncelikle Çin'de başlayıp Avrupa dahil dünyanın bir çok noktasını etkisi altına almış olan Corona (Covid-19) Virüs salgını nedeniyle, Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında olmak üzere; çalışanlarımızın iş ve/veya özel amaçlı gerçekleştirecekleri tüm yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığımız tarafından alınan karar gereğince;


grup bünyesinde çalışan ve/veya taşeron hizmet veren hiçbir personelin yurtdışına seyahatlerini gerçekleştirmemesi, varsa bu yönde yapılmış olan planların iptal edilmesi, zorunlu iş ve/veya özel seyahat durumlarında ise gerekli iznin, Yönetim Kurulu Başkanlığı makamından alınması, bunların dışında, yapılacak seyahatler sonrasında kişilerin sağlık durumları iyi olsa dahi 15 gün süresince işyeri ortamına girmemesi ve buna bağlı olarak öncesinde izin formu doldurmaları gerekmektedir." - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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