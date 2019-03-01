Saranel Koleji Bursluluk Sınavına Bin Öğrenci Katıldı

Saranel Koleji'nin Buca'daki yerleşkesinde yapılan sınava giren minikler ve ailelerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Saranel Eğitim Kurumları bünyesinde eğitim ve öğretime devam eden Saranel Koleji Bursluluk Sınavı iki seans halinde gerçekleşti. İki yıldır Buca'da eğitim öğretime devam eden Saranel Koleji Müdürü Serpil Pullukcu sınav ve okul hakkında bilgiler verdi. Bursluluk sınavına giren öğrencilere başarı dileyen Pullukcu, "Öğrencilerimiz sınavda elde ettiği başarı oranına göre burs kazanma hakkı elde edecekler. Kendilerini test imkanı da bulan öğrencilerimizin sonuçları kısa süre içinde mesaj ile velilerimize randevu verilerek tek tek açıklanacak." dedi. Pullukcu, "Saranel Eğitim Kurumları olarak 3 kampüs 5 okul olarak hizmet veriyoruz. Edirne Saranel Sağlık Meslek Lisesi, İzmir Saranel Sağlık Meslek Lisesi, Buca Saranel Ortaokulu, Buca Saranel İlkokulu ve Buca Saranel Anaokulu olmak üzere toplam 5 okulumuzla öğrencilerimize eğitim ve öğretime devam ediyoruz." diye konuştu. Pullukcu, öğrencilerin hem akademik olarak hem de sosyal olarak verimli bir alanda eğitim gördüklerini belirtti.

İzmir Kız Lisesi'nin tecrübeli idarecilerinden biri olan 36 yıllık tecrübeli eğitimci Serpil Pullukçu tarafından yönetilen Buca Saranel Koleji bursluluk sınavı sonucunda öğrenciler başarıları oranında eğitim bursu kazanacak.