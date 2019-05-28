Şarap, dans ve doğurganlık tanrısı 2000 yıl sonra bulundu
1 saat önce
İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar kazı çalışmaları esnasında mermerden bir Dionysus başı heykeli buldu. Roma mitolojisinde Bacchus olarak da bilinen şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus'un Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı sanılan 2000 yıllık geçmişe sahip heykeli sergilenecek.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:53
'nın başkenti Roma
'da arkeologlar kazı çalışmaları esnasında mermerden bir Dionysus başı heykeli buldu. Roma mitolojisinde Bacchus olarak da bilinen şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus'un Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı sanılan 2000 yıllık geçmişe sahip heykelinin temizlenerek sergileneceği duyuruldu.
Şarap tanrısı başı 2000 yıl toprak altında kaldıktan sonra Antik Roma'nın merkezi olan Roma Forumu'nda yapılan kazılarda bulundu. İmparatorluk çağından günümüze geldiği düşünülen mermer tanrı başının bir zamanlar büyük bir tanrı heykeline ait olduğu tahmin ediliyor.
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