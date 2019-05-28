Son Dakika Haberleri: Şarap, dans ve doğurganlık tanrısı 2000 yıl sonra bulundu
Son Dakika Dünya Haber

Şarap, dans ve doğurganlık tanrısı 2000 yıl sonra bulundu

1 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar kazı çalışmaları esnasında mermerden bir Dionysus başı heykeli buldu. Roma mitolojisinde Bacchus olarak da bilinen şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus'un Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı sanılan 2000 yıllık geçmişe sahip heykeli sergilenecek.

Şarap, dans ve doğurganlık tanrısı 2000 yıl sonra bulundu, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar kazı çalışmaları esnasında mermerden bir Dionysus başı heykeli buldu. Roma mitolojisinde Bacchus olarak da bilinen şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus'un Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı sanılan 2000 yıllık geçmişe sahip heykelinin temizlenerek sergileneceği duyuruldu.

Şarap tanrısı başı 2000 yıl toprak altında kaldıktan sonra Antik Roma'nın merkezi olan Roma Forumu'nda yapılan kazılarda bulundu. İmparatorluk çağından günümüze geldiği düşünülen mermer tanrı başının bir zamanlar büyük bir tanrı heykeline ait olduğu tahmin ediliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:53 
İtalya, Roma, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dikkatsiz sürücü, navigasyona eksik yazdığı harf yüzünden İtalya yerine Almanya'ya gitti Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarap, dans ve doğurganlık tanrısı 2000 yıl sonra bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]