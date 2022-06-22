Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis - Son Dakika
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Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis

22.06.2022 11:01
Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip, çelik kasalarının soyan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getiren, Moldova uyruklu Ilia Sacali (28) de tutuklu yargılandığı davada 27 yıl hapse mahkum edildi.

ESKİŞEHİR'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip, çelik kasalarının soyan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getiren, Moldova uyruklu Ilia Sacali (28) de tutuklu yargılandığı davada 27 yıl hapse mahkum edildi.

İş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı Mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darbedilirken, çelik kasaları da boşaltıldı. Soruşturma kapsamında yakalanıp, tutuklanan, Moldovalı eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 27'şer yıl hapse çarptırıldı. Firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (42) dosyaları ise ayırıldı. Moldova uyruklu Ilia Sacali, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalanıp tutuklandı. Sacali hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ilia Sacali ile avukatlar katıldı. Tercüman eşliğinde Rusça olarak son savunmasını yapan Sacali, "Son 5 yıldır Türkiye'ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim, bir an önce eve dönmek istiyorum" dedi.

3 SUÇTAN 27 YIL CEZASavunmaların ardından Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarar çiftini evlerinde darbedip, çelik kasalarının boşaltan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getiren Ilia Sacali'yi 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 27 yıl hapse çarptırdı, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Firari 3 sanığı yakalama çalışmaları ise sürüyor.


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Kaynak: DHA

Cemalettin Sarar, Eskişehir, Moldova, Sarar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis - Son Dakika
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