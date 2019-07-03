Son Dakika Haberleri: Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)

24 dakika önce

SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR'DE GETİRİLDİEskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4'ü kadın 6 şüpheli Eskişehir'e getirildi.

Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2), System.String[]

SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR'DE GETİRİLDİ
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4'ü kadın 6 şüpheli Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve soruşturma da tutuklanan hizmetçi Lulia Dragusan'ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Sağlık kontrolünün ardından polis araçlarına bindirilen 6 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız Ünlü iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini döverek evini soyan 6 kişi Türkiye'ye teslim edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 23:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]