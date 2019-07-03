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Sarar çiftini gasp eden kişiler Türkiye'ye iade edildi

9 dakika önce

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darp ettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 şüpheli, Türkiye'ye iade edildi.

Sarar çiftini gasp eden kişiler Türkiye'ye iade edildi, System.String[]
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darp ettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 şüpheli, Türkiye'ye iade edildi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darp eden, evdeki çelik kasayı da soyan 6 kişi Bulgaristan'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığının girişimleri ile olaydan sonra kısa süre içinde yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin, Türkiye'ye iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde gözaltında tutulan 6 şüpheli, Bulgaristan güvenlik güçleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Şüpheliler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karayolu ile Eskişehir'e götürüldü. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
Bulgaristan, Eskişehir, Türkiye, Sarar, 3. Sayfa
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