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Sarar çiftinin evindeki soygun

1 saat önce

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınarak kente getirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sarar çiftinin evindeki soygun, System.String[]
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınarak kente getirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi.
Olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan ve 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerine teslim edilerek Eskişehir'e getirilen Moldova uyruklu A.A, G.D, A.A, A.A, T.T. ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye getirildi.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra yakalanan 4'ü kadın 6 şüpheli, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.
Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:15 Kaynak: AA
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