Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava - Son Dakika
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Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava

6 saat önce

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava, System.String[]

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Lulia Dragusan, sevgilisi Alexandr Aricov ile Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, eşi Zehra Sarar ve taraf avukatları hazır bulundu. Dosya kapsamında 4 sanığın halen firari olduğu öğrenildi.


Olay gününü anlatan Zehra Sarar, şikayetçi olduğunu belirterek, "Lulia ve ayrıldığı sevgilisi Alexandr, yanımızda çalışan kişilerdi. Alexandr, arada sırada evimize gelip gidiyordu. O gün onu gözlerinden ve konuşmasından tanıdım. Verdikleri ifadeleri kabul etmiyorum. İkisi de yalan söylüyor." dedi.

Sanıklar ise suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Olay


Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, geçen yıl mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu Lulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra 4'ü kadın 6 şüpheli, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K, savcılıktaki sorguları sonrası serbest bırakılmıştı.

Diğer zanlılardan Aleksandar Arikov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle salıverilmişti.

Cemalettin Sarar, Eskişehir, Sarar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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