Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davada tutuklu sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davada tutuklu sanık yargılanıyor

27.05.2022 10:55
Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davada tutuklu sanık yargılanıyor

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yapılmasına ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yapılmasına ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Türkiye'ye girişinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu Ilia Sacali, İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Soygunla ilgisinin olmadığını öne süren Sacali, aynı davada hapis cezasına çarptırılan ailenin Moldova uyruklu eski hizmetçisi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışında kullandığı motosikletleri minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Taşıdığı kişilerin suç işleyeceklerinden haberdar olmadığını iddia eden Sacali, "Suç işlemedim, sadece ticari taşımacılık yaptım. Uzun süredir tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Bu sebeple tahliyemi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanık Ilia Sacali hakkında "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

Firari sanıklar Vasyl Nachev, Alexei Terzinov ve Dmitri Aricov'un ise Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, Eskişehir'deki evlerinde 18 Mayıs 2019'da darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu.

Soyguncuların, evdeki anahtarı bularak kasadan 10 bin avro, 10 bin dolar, 60 cumhuriyet altını, Hint takı seti, 6 beşibiryerde, zümrüt taşlı gerdanlık, beyaz pırlantalı gerdanlık, pırlanta taşlı kolye ve bilezik, Trabzon seti, 4 karatlık yüzük, 2 karat küpe, çok sayıda küçük altın, zümrüt küpe, kolye setleri ve altın bilezikleri sırt çantalarına doldurduktan sonra bahçeye girdikleri yerden çıkıp kaçtıkları belirlenmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Lulia Dragusan tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Moldova uyruklu 4'ü kadın 6 kişi de Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Türk makamlarına teslim edilen bu kişilerden Dragusan'ın sevgilisi tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar Lulia Dragusan ve Alexandr Aricov, Aralık 2020'deki duruşmada 27'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davada tutuklu sanık yargılanıyor - Son Dakika


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