Son Dakika Haberleri: Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
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Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

1 saat önce

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip çelik kasanın soyulmasına karıştıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli Türkiye'ye iade edildi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip çelik kasanın soyulmasına karıştıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar Bulgaristan polisince Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine iade edildi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürüldü.
Mayıs ayında Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir'deki evlerinde darbedilip çelik kasaları soyulmuştu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldava uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra şüpheliler Bulgaristan'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Zanlılar geçen ay Bulgartistan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmışlar, suçlamaları ret etmişlerdi.
Mahkeme Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerinin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.
Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:29 Kaynak: AA
Bulgaristan, Eskişehir, Sarar, Güncel
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