Son Dakika Haberleri: Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi (2) - EDİRNE
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Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi (2) - EDİRNE

46 dakika önce

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.

Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi (2) - EDİRNE, System.String[]
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin, iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgaristan polisince Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürüldü.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında, Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra şüpheliler, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.
Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:04 Kaynak: AA
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