Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
1 saat önce
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.
Sarar
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:27
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar
ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan
'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye
'ye getirildi.
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