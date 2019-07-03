Son Dakika Haberleri: Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
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Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

1 saat önce

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.

Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi, System.String[]
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:27 
Ekonomi
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