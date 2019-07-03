Son Dakika Haberleri: Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden engelli farkındalığı
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Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden engelli farkındalığı

2 saat önce

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Avrupa Birliği Erasmus proje ekibi, Yunanistan'ın Kavala kentinde özel eğitim okulu için hazırladığı engelli farkındalığı ve kültür aktarım etkinliklerine katıldı.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden engelli farkındalığı, System.String[]
Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Avrupa Birliği Erasmus proje ekibi, Yunanistan'ın Kavala kentinde özel eğitim okulu için hazırladığı engelli farkındalığı ve kültür aktarım etkinliklerine katıldı.

Eskişehir Özkan Halaç Özel Eğitim Mesleki Okulu, Romanya'daki Sanat Okulu ve Polonya'daki Özel Eğitim Okulu ile ortak yürüttükleri proje kapsamında Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özkan Halaç Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu proje ekipleri Selanik'de Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi gezerek Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ı ziyaret ettiler.

Koordinatörlüğünü Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yürüttüğü 'Erasmus+ k229 Gold Hearts' adlı proje, özel eğitim öörencileri ile normal gelişimi devam eden öğrencileri bir araya getiriyor. Proje ile yaşantı yoluyla farkındalık kazanan öğrenciler, kültür aktarım etkinlikleri ile de hem farklı kültürleri tanıyorlar hem de kendi kültürlerini tanıtma fırsatı yakalıyorlar. Projenin diğer etkinlikleri ekim ayında Polonya'da gerçekleştirilecek. Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kaymakçı yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
Yaşam
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