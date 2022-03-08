Sarar sanığı savunma istedi - Son Dakika
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Sarar sanığı savunma istedi

08.03.2022 17:13
Sarar sanığı savunma istedi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgili hakkında 3 farklı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ilia Sacali'nin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgili hakkında 3 farklı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ilia Sacali'nin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılının mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edilerek, çelik kasaları soyuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahküm edilmişti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (42) dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

28 yıla kadar hapis cezası istenmişti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soygunla ilgili firari 4 sanık hakkında yeni iddianame hazırladı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 2 kez ayrı ayrı 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bir süre önce İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firari sanıklardan Ilia Sacali'nin yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Ilia Sacali Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme huzurunda savunma yapmak istedi

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ilia Sacali, "Ben mahkeme huzurunda gelip beyanda bulunmak istiyorum. Dil ve telaffuzum nedeniyle SEGBİS üzerinden savunmamı anlatamadığımı düşünüyorum" dedi.

Sanığın huzurda savunma yapması için Eskişehir'deki bir cezaevine nakil talebini değerlendiren mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

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Cemalettin Sarar, Eskişehir, Mahkeme, Sarar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarar sanığı savunma istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarar sanığı savunma istedi - Son Dakika
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