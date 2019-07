Sarar soygunu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın evinin soyulmasına ilişkin Bulgaristan'dan iade edilen 4'ü kadın 6 Moldova uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna geçen Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren şüpheliler çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasa içindeki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra kurtularak, polisi arayan Sarar çifti, rehin alınıp soyulduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, soygunla ilgili özel ekip kurarak ilk şüpheli olarak villa da hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'ı Yalova'da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, soygunu Moldova uyruklu olduğu belirlenen şebeke üyelerinin gerçekleştirdiğini belirledi. İsimleri belirlenen şüpheliler Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk İnterpolü'nün devreye girmesi sonucu 6 Moldova uyruklu şüpheli Bulgaristan'dan çıkış yapmak için gittikleri Romanya sınırına yakın bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Bulgaristan'da tutulan 8 şüpheliden 6'sı hakkında Türkiye iade talebinde bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan iade edildi. Edirne'de Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen tutuklanan hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova önceki akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yeniden sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tanınmamak için yüzlerini kapattı. Moldovalı şüpheliler önceki gece götürüldükleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorguna alındı.

'ONA AYNISINI YAPMAK İSTİYORUM'

Soygunun ardından basın toplantısı düzenlenen Cemalettin ve Zehra Sarar çifti yaşadıkları dehşet anlarını anlatmıştı. Gazetecilerin, çalınan ziynet eşyaları arasında değerli ve önemli parça olup, olmadığını sorduğu Zehra Sarar, "Benim için çalınan her şey özel. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediye ettiği altın yoncalı saatler vardı. Biri benim diğeri Cemalettin beyin. Gerdanlık var. Bir an önce onların karşıma gelmesini istiyorum. Ben de onu aynı şekilde yere yüzükoyun yatırıp, tekmeleyeceğim. Emniyete de söyledim, geldiği zaman ona aynısını yapmak istiyorum" diye yanıt vermişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Adliye binası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

====================