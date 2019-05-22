Son Dakika Haberleri: Sarar Soygununda 4 Günde 10 Şüpheli Yakalandı (3)

Sarar Soygununda 4 Günde 10 Şüpheli Yakalandı (3)

11 saat önce

MOLDOVALI HİZMETÇİ TUTUKLANDIEskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftine yönelik silahlı soygun soruşturmasında gözaltına alınan Moldova uyruklu Iulia Dragusan (34) ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan Ali Y.

Sarar Soygununda 4 Günde 10 Şüpheli Yakalandı (3), System.String[]
MOLDOVALI HİZMETÇİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftine yönelik silahlı soygun soruşturmasında gözaltına alınan  Moldova uyruklu Iulia Dragusan (34) ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan Ali Y. (32), savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Savcılıkça Moldovalı Iulia Dragusan'ın tutuklanması, Ali Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Mahkemede yeniden ifadesi alınan şüphelilerden Iulia Dragusan tutuklandı, Ali Y. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARAR AİLESİYLE 1 YIL ÇALIŞMIŞ

Iulia Dragusan'ın, 2014'te 1 yıl süreyle Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın yanında çalıştığı, Moldovalı çetenin kendisiyle telefonda irtibat kurarak, evle ilgili geniş bilgi aldığı ortaya çıktı. Mahkmede kendisini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Iulia Dragusan'nın 'Beni sadece arayıp bilgi aldılar. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum' dediği belirtildi. Iulia Dragusan'ın, tutuklama kararını duyunca gözyaşı döktüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:38 Kaynak: DHA
Cemalettin Sarar, Sarar, Güncel
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