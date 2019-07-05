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Sarar soygununda sıcak gelişme

1 saat önce

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri Eskişehir'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri Eskişehir'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 47 gün sonra Türkiye'ye iadesi yapılan şüpheli konumundaki 4 kadın ise serbest bırakıldı.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soydukları iddia edilen Aleksandar A., George D., Anna A., Adelina A., Tatyana T. ve Nadejda K. Bulgaristan'da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüpheli 2 gün önce Türkiye'ye iade edilmişti.

'Şüpheliler 49 gün sonra hakim karşısına çıktı'

18 Mayıs tarihinde yaşanan olay sonrası, 47 gün sonra iadesi yapılan şahıslar, Çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısından teslim alındı. Aynı günün akşamı saat 22.00'da polis ekipleri nezaretinde şüpheliler Eskişehir'e ulaştırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen şahıslar, daha sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında adliye sevk edildi. Burada savcılıktan ifadeleri alınan 4'ü kadın 6 şüpheliden Anna A., Adelina A., Tatyana T.ve Nadejda K. serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheliden mahkemeye sevk edilen George D. adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkma yasağı ile serbest bırakılırken, hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan hizmetçi Lulia D.'nin sevgilisi Aleksandar A. ise tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Cemalettin Sarar, Bulgaristan, Eskişehir, Sarar, 3. Sayfa
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