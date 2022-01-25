Üye Girişi
Sarar soygununda yeni gelişme - Son Dakika

Sarar soygununda yeni gelişme

25.01.2022 14:12
Sarar soygununda yeni gelişme

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evinde darp ederek çelik kasalarını soyan 4 firariden 1'i İstanbul Havaalanı'nda yakalandı.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evinde darp ederek çelik kasalarını soyan 4 firariden 1'i İstanbul Havaalanı'nda yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Ilia Sacali ilk savunmasını yaptı.

Yaşanan olayın ardından yakalanan yabancı uyruklu 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece 27'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı. Firari olan 4 zanlıdan birisi olan Ilia Sacali, İstanbul Havaalanı'na giriş yaptığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

"Olaydan haberim bile yoktu"

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Ilia Sacali, ilk savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı. Duruşmaya Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çifti katılmadı. 'Nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edilen sanık, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Sanık Ilia Sacali savunmasında şunları söyledi:

"Ben Türkiye- Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Biz Vasili ile kullandığım araçla İstanbul'a geldik. Vasyl Nachev motosiklet satacağını söyledi ve kendisiyle ücret karşılığında motosikletini Moldova'dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikleti de yükledik. İstanbul'da araca Vasyl ve Alexei Terzinov ile tanımadığım 2 kişi daha bindi. Onlarda da motosiklet vardı ve satacaklardı, onu da araca alarak Bozüyük'e doğru yola çıktık. Bozüyük'te motosikletleri satacaklarını söylediler ve orada aracı park ettim. Ben araçta bekledim. Onlar motosikletlere binip gittiler. Tanımadığım kişilerden bir geldi ve aracı biraz ileri almamı söyledi. Motosikletler yanlarındaydı, satamadıklarını söylediler. Yeniden benim araca yükledik. Yanlarında poşet veya çanta var mıydı hatırlamıyorum. Birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Aralarında bir kadın yoktu, görmedim. İstanbul'a geldiğimizde tanımadığım kişi motosikleti alıp gitti. Vasyl'in getirdiği motosiklet minibüste kaldı. Alexei ile diğer kişi de yanımızdan ayrıldı. Ben ve Vasyl kaldık. İkimiz gümrük kapısına doğru yola çıktık. Gümrükte Vasyl motosikleti indirip Türkiye'den çıkış yaptı. Diğerleri ne yaptı bilmiyorum. Ben de minibüsle Türkiye'den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ben sadece onları götürdüm."

3 farklı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcı, davada esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Ilia Sacali'nin 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar ve 2 kez ayrı ayrı 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, mütalaaya karşı savunmasına için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Davada sanık olarak yer alan firari zanlılar Vasyl Nachev, Alexei Terzinov ve Dmitri Aricov'un ise Interpol kırmızı bülteniyle arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500

Cemalettin Sarar, Eskişehir, İstanbul, Sarar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarar soygununda yeni gelişme - Son Dakika


Restoran yetkilileri, İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait Restoran yetkilileri, İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:09
Seçim barajı iddiası: Yüzde 7'de anlaşıldı ama erken seçim algısı yaratmamak için bekletiliyor Seçim barajı iddiası: Yüzde 7'de anlaşıldı ama erken seçim algısı yaratmamak için bekletiliyor         
14:05
Bu dede ve torun çatıda kayıyor! Artvin'de tahta kazıkla çatıdan karlara uçarak keyif yaptılar Bu dede ve torun çatıda kayıyor! Artvin'de tahta kazıkla çatıdan karlara uçarak keyif yaptılar         
14:00
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
14:07 Greyderin altında kalan adam can verdi, greyder şoförü linçten kurtuldu
14:01 Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı
13:59 Türünün 260 yıl sonra bulunan ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri şaşkınlık yarattı
13:59 Bu dede ve torun çatıda kayıyor! Artvin'de tahta kazıkla çatıdan karlara uçarak keyif yaptılar
13:40 Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!
13:31 Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süreleri 31 Ocak'a uzatıldı
13:31 Ozan Tufan baba oldu! Tebrik mesajları peş peşe geldi
13:28 AKOM'dan son dakika açıklaması! İstanbullular dikkat, 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor
13:23 İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz
13:14 İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 14:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sarar soygununda yeni gelişme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement