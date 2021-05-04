Sararan dişler gülmeyi engelliyor ! - Son Dakika

Diş rengi, göz rengi ve saç rengi gibi kişiye özgüdür. Dişin içerdiği elementlerin birbirine göre oranı dişin rengini belirler. Mine yüzeyi gözle görülemeyen küçük delikli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dişin doğal rengi zaman içerisinde dış etkenlerden etkilenerek değişebilir.

– Dişlerin sararmasına neden olan en büyük faktör sigara ve tütün kullanımıdır. Tütündeki nikotin ve katran dişlerde sararmalara neden olabilecek kimyasallar içerir.

– Dişleri sarartan diğer önemli neden ise yiyecek ve içeceklerdir. Kahve, çay, kola gibi içeriği yüksek oranda şeker ve asit içeren ürünlerin yoğun tüketimi dişlerin sararmasına neden olur.

– Yetersiz diş bakımı yapılması ve diş ipi kullanımını ihmal etmek dişlerde leke üretimine neden olur. Böylelikle dişlerde biriken plak diş renginin bozulmasına neden olur.

– Flörür dişlerde çürümeyi önleyerek dişlere fayda sağlasa da aşırı miktarda flörürden kaynaklanan flüroz, (diş macunu, içme suyu) dişlerde lekelere neden olabilir.

– Genetik nedenlere bağlı olarak dişlerde geçmeyen bir sarılık görülebilir. İlerleyen yaşla birlikte diş tabakası zamanla incelir ve dişlerin sararmasına neden olur.

Diş Beyazlatma Etkisi Ne Kadar Sürer?

Diş beyazlatmanın etkisi genellikle 1-2 sene arasında değişir. Eğer yoğun sigara içmiyorsanız, dişleri renklendirecek gıdaları fazla tüketmiyorsanız bu süre daha da uzar.

Ayrıca klinikte yapılan beyazlatma işlemi evde yapılan beyazlatma işlemi ile 3-6 ayda bir desteklenirse süre uzatılabilir.

Her Hasta Beyazlatma Uygulayabilir mi?

Beyazlatma ajanları dişin en üst tabakası olan minede etkili ve mineye zarar vermeyen materyallerdir. Eğer dişte herhangi bir nedenle minenin altındaki dentin adı verilen doku açığa çıkmışsa, bu bölge ya dolgu ile kapatılmalı ya da hekim tarafından izole edilmelidir.

Asla dentin dokusuna beyazlatma ajanı uygulanmamalıdır. Aşınan mine dokusunu, ortaya çıkan dentin dokusunu hastanın fark etmesi her zaman mümkün olmaz. Eğer hasta, hekime danışmadan marketlerdeki beyazlatma ürünlerini kullanırsa ve dentin açıktaysa geçmek bilmeyen diş hassasiyetleri ile karşı karsıya kalabilir.

Bu nedenle beyazlatma ajanları mutlaka diş hekimi kontrolünde kullanılmalıdır.

Beyazlatma sonrası çay, kahve, sigara, kırmızı şarap, vişne suyu gibi dişi renklendirebilecek gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Genel ağız bakımına dikkat edilmesi de renkleşmelerin tekrarlamasını önleyecektir.