Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

29.09.2022 12:26
Tekirdağ'dan kısa kısa

Saray Atatürk Ortaokulunda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Kitaphanem Takas" projesi başlatıldı.

Saray Atatürk Ortaokulunda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Kitaphanem Takas" projesi başlatıldı.

Okuldaki öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliğinde başlatılan proje kapsamında yaklaşık 1500 kitaptan oluşan kütüphane kuruldu.

Öğrenciler kütüphanede takas yöntemiyle kitapları alıp okuyabiliyor.

Çorlu Müftüsü Haliloğlu basın toplantısı düzenledi

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Haliloğlu, Çorlu Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, hafta kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Son iki yıldır bazı programların çevrim içi gerçekleştirildiğini belirten Haliloğlu, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda Camiler ve Din Görevlileri Haftasını çeşitli programlarla kutluyoruz. Müslümanlar olarak amacımız camilerimize dikkati çekmek. Çorlu'da 56 camimiz var, 54 imamımız ve 20 müezzinimiz görev yapıyor."

Haliloğlu, ilçede Ertuğrul Gazi Camisi'nin inşaatının da devam ettiğini belirterek, "Bunun yanı sıra Kur'an kurslarımız, eğitimlerimiz, 4-6 yaş dini ve manevi eğitim sınıflarımız, yetişkin kurslarımız da Müftülüğümüz bünyesinde sürdürülüyor." dedi.

Haliloğlu, hafta kapsamında konferans, seminer, ziyaretler ve bilgilendirme toplantıları yapacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Ali Mahir Başarır: Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında Yaşıyor Ama Saray'ın 1 Milyon 870 Bin Lira Olan İçecek Gideri, 2 Milyon 813 Bin Liraya... Ali Mahir Başarır: Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında Yaşıyor Ama Saray'ın 1 Milyon 870 Bin Lira Olan İçecek Gideri, 2 Milyon 813 Bin Liraya...
Kaynak: AA

Çorlu, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 18:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement