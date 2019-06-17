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Saray Bahçesi Kent Meydanı projesi sürüyor

36 dakika önce

Bayburt'ta Saray Bahçesi Saray Bahçesi Kent Meydanı projesi aralıksız devam ediyor.

Saray Bahçesi Kent Meydanı projesi sürüyor, System.String[]
Bayburt'ta Saray Bahçesi Saray Bahçesi Kent Meydanı projesi aralıksız devam ediyor.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden Saray Bahçesi Kent Meydanı projesinde incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında belediyenin ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Vali Pehlivan ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'nın yerleştirilmesi ve peyzaj projesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
İncelemelerde, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:32 Kaynak: AA
Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, Saray
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