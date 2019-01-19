Saray Belediye Başkan Adayını Törenle Van'a Uğurlandı
1 saat önce
AK Parti Saray Belediye Başkan Adayı Kemalettin Arıcı, ilçede yapılan törenle aday tanıtım programına katılmak üzere Van'a uğurlandı.
AK Parti Saray Belediye Başkan Adayı Kemalettin Arıcı, ilçede yapılan törenle aday tanıtım programına katılmak üzere Van'a uğurlandı.
Sabahın erken saatlerin ilçe merkezinde toplanan kalabalık bir grup tarafın yapılan hazırlıklarla başkan adayı Kemalettin Arıcı Van'da yapılacak olan aday tanıtım toplantısına uğurlandı. Yaklaşık 50 kadar araç eşliğinde ilçe merkezinde yapılan konvoyla birlik toplantıya katılmak üzere yola çıkan Arıcı yaptığı açıklamada, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saray ilçesine AK Partiden aday adayı oldum. Partimizin takdiri ile Ak Parti Saray Belediye Başkan adaylığı tarafıma verildi. Bu yarışa üç arkadaşımla birlik girdik. Partimizin onay ile bu görev layık görüldüm. Allah'ın izni ile başaracağımızı inanıyorum" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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