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Son Dakika 3. Sayfa Saray Belediyesi'ne kayyum atandı

Saray Belediyesi'ne kayyum atandı

6 saat önce

Saray Belediyesi'ne kayyum atandıVAN - Van'ın Saray Belediyesi'ne kayyum olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın atandı.

Saray Belediyesi'ne kayyum atandı

VAN - Van'ın Saray Belediyesi'ne kayyum olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın atandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van'ın Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/495 Esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır.

Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış. Belediye Kanununun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46. maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Saray Belediyesi'ne kayyum atandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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