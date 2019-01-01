Saray Belediyesinden Isıtmalı Duraklar

Van'ın Saray Belediyesi tarafından ısıtmalı otobüs durağı kuruldu.

Van'ın Saray Belediyesi tarafından ısıtmalı otobüs durağı kuruldu.



Saray Belediyesi, kış mevsimde havaların soğuk olması nedeniyle vatandaşların araç beklerken üşümeleri için ısıtmalı otobüs durakları kurdu. İlçeni belli bölgelerine kurulan duraklar, zaman ayarlı ışıklandırma ve aydınlatma sistemiyle vatandaşların hizmetine sunuldu. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı