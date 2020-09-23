Saray Belediyesinden okullara boya ve onarım yardımı - Son Dakika

Van'ın Saray Belediyesi, eğitime destek amacıyla okullara boya ve onarım malzemesi yardımında bulundu.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, daha önce ziyaret ettiği 45 okulun eksikliklerini yerinde tespit etti.

Bu eksikliklerin giderilmesi ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda 45 okula belediye tarafından onarım yardımı ve boya desteği verildi.

Malzemenin teslim edilmesiyle mahalle sakinleri, öğretmen ve muhtarlar, öğrencilere daha elverişli ortam hazırlamak için bakım, onarım ve boya yaparak okullar eğitime hazır hale getirildi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, AA muhabirine, kurum amirleriyle 45 okulu değişik zamanlarda ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Mahalleri ziyaret ettikleri süreçte okulların eksikliklerini yerinde görme fırsatı bulduklarını anlatan Ataman, şöyle konuştu:

"Eksikliklerin tamamlanması adına gerekli tespitleri yaparak çalışmalara kısa sürede başladık. Eksikliklerin tamamlanması, okullarımızın eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim almalarının sağlanması adına alt yapı çalışmalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, mahalle sakinlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle okullarda başlattığımız bu çalışmaları tamamlayarak, tüm okullarımızın arzu ettiğimiz standartlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine hazır hale gelmesini sağlayacağız."

Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar da okul müdürleri, öğretmenler, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve belediyenin okullarda güzel çalışma yaptığını aktardı.