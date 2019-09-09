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Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem

35 dakika önce

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12: 56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN

Saray, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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