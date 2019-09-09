Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
14 dakika önce
Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12: 56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
(İHA)
Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi İBB Meclisi'nde "Tayfun Kahraman" tartışması: Gezicileri İBB'ye atadınız HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor