Son Dakika Haberleri: Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem

14 dakika önce

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12: 56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

(İHA)

Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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