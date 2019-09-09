Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
44 dakika önce
- Saray'da 4.3 büyüklüğünde depremVAN - Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
- Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
VAN - Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12: 56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
(EKİP-ŞAK-Y)
Van beşik gibi sallanıyor! Art arda 4 deprem oldu Van'da bir deprem daha Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti