Son Dakika Haberleri: Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem

44 dakika önce

- Saray'da 4.3 büyüklüğünde depremVAN - Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

- Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem

VAN - Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12: 56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

(EKİP-ŞAK-Y)

Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Saray, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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