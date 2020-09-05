Saray'da 4 bin 300 bağ ot yandı - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangında 4 bin 300 bağ ot yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Saray ilçesine bağlı Kurucan Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınında yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 4 bin 300 bağ ot yandığı ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. - VAN