Saray'da 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen törende "Okulum Temiz Projesi" kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Saray Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsünün 27 Temmuz'da hazırladığı protokol ile ilçe genelindeki uygun ortamı hazırlayan 45 okulla "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Başarılı okulları kutlayan Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, uygulamanın kolay bir iş olmadığını söyledi.

Duyar, "Çalışmalarımızda bize her türlü desteği sağlayan Kaymakamımız Yunus Ataman ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tekve ile kurum müdürlerimiz, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, muhtarlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.