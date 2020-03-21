Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van'ın saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sırımlı Mahallesi Kanisipi mevkiinde kaçak sigaranın getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlatıldı" denildi. - VAN

Jandarma, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

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